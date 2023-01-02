Наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ й ізоляції країни.

Російська Федерація планує оголосити про проведення нової хвилі мобілізації. Ці заходи також торкнуться мешканців тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляють в Центрі національного спротиву, так звана "часткова мобілізація" в Росії не припинялася попри заяви вищого військового керівництва РФ. Насправді ці "часткові" заходи є масштабними та не мають винятків.

В ЦНС попередили, що на початку 2023 року ворог планує нову хвилю мобілізації. Вона стосуватиметься і мешканців тимчасово окупованого півдня України.

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"Наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ й ізоляції країни. Водночас будуть посилені мобілізаційні заходи. На ТОТ (тимчасово окупованих територіях – ред.) призивати планують власників російського паспорта, адже ніяких виключень для "нових регіонів РФ" в Кремлі (робити – ред.) не будуть", – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій ігнорувати паспортизацію ворога, а також негайно залишити регіон та виїхати за межі РФ.

"Не ставайте для ворога ресурсом", – наголосили в Центрі.

Мобілізація на окупованих територіях

Військові комісаріати окупантів в Криму розпочали перевірку списків осіб, які підлягають призову за мобілізацією у цьому році. Йдеться про осіб, які ще не брали участі у бойових діях в Україні.

Крім того, у тимчасово окупованому Генічеську, який російські загарбники зараз вважають "столицею" Херсонської області, окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом набору у "поліцію".

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