Сергій Братчук зазначив, що в результаті нападу спалахнула пожежа.

Окупанти в ніч на понеділок, 26 вересня, знову атакували Одеську область. Загарбники застосували дрони-камікадзе.

Про це розповів речник Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, один дрон знищили сили протиповітряної оборони, а два потрапили в об'єкт військової інфраструктури.

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"В результаті масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організована евакуація цивільного населення. Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає", - повідомив Братчук.

При цьому він зазначив, що триває боротьба з вогнем і рятувальна операція.

Атака на Одесу з дронами-камікадзе - що відомо

Росіяни 23 вересня атакував Одесу з Чорного моря дронами-камікадзе. Два безпілотники зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні. Силам ППО вдалося збити один Іранський дрон-камікадзе.

В результаті атаки пошкоджено чотири житлових будинки. Пізніше стало відомо, що в загинули дві людини, а ще дві людини отримали поранення.

25 вересня Одеса знову була атакована ворожими дронами. В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ворог у центрі міста тричі потрапив до адмінбудівлі, ніхто не загинув.

Іранські дрони в Росії - що відомо

У середині серпня ЗМІ дізналися, що Іран продав Російській Федерації тисячу ударних безпілотників.

Управління стратегічних комунікацій армії України 13 вересня повідомило, що українські воїни збили перший Іранський ударний дрон Shahed-136 ("Шахід-136") поблизу Куп'янська Харківської області.

У вою чергу предствители Ірану не визнають продаж Росії дронів. Україна вже позбавила іранського посла акредитації.

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