Підрозділи української ППО збили біля Одеси ще один ворожий дрон-камікадзе.
Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що окупанти знов атакували Одесу дронами-камікадзе.
"Один дрон-камікадзе збитий силами протиповітряної оборони над Чорним морем", - сказав Братчук.
Він додав, що 23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.
Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.
"Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних сил знищили ворожий штурмовик Су-25", - додав Братчук.
Росіяни атакували Одесу дронами
Як повідомляв УНІАН, вдень сьогодні, 23 вересня, ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря.
Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе ЗСУ вдалося збити.
Мер міста Геннадій Труханов повідомив про чотири пошкоджені житлові будинки. Загинула одна людина.
Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.
13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахід-136). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.