Окупанти знов атакували місто іранськими дронами.

Підрозділи української ППО збили біля Одеси ще один ворожий дрон-камікадзе.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що окупанти знов атакували Одесу дронами-камікадзе.

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"Один дрон-камікадзе збитий силами протиповітряної оборони над Чорним морем", - сказав Братчук.

Він додав, що 23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.

"Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних сил знищили ворожий штурмовик Су-25", - додав Братчук.

Росіяни атакували Одесу дронами

Як повідомляв УНІАН, вдень сьогодні, 23 вересня, ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря.

Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе ЗСУ вдалося збити.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив про чотири пошкоджені житлові будинки. Загинула одна людина.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахід-136). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

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