Зазначається, що по місту вдарили двічі

Російські окупанти у п'ятницю, 10 лютого, влаштували масований обстріл України. Два удари припали по Запоріжжя.

"Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Зафіксовано два прильоти. Перебуваєте в безпечних місцях", - повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі.

Наразі інших подробиць ударів не повідомили.

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Масований удар РФ по Україні 10 лютого - що відомо

У ніч на 10 лютого россяине намагалися атакувати міста України дронами-камікадзе, які їм постачає Іран. Зафіксований приліт в Хмельницькій області.

Близько 4:00 у п'ятницю окупанти спробувала вдарити по українських містах ракетами. В результаті в Харкові зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Всього в місті та області нарахували 10 вибухів.

Вранці російський терор продовжився. По всій Україні оголосили повітряну тривогу через високу ймовірність російських ракетних ударів.

Пізніше в НЕК "Укренерго" повідомили, що метою росіян знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Зафіксовані влучання по декільком об'єктах високовольтної інфраструктури у східному і західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням в деяких областях.

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