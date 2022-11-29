Влада США надасть Україні 53 млн доларів для того, щоб терміново було закуплено обладнання, яке потрібне нашій державі для відновлення енергетичної системи, яка була пошкоджена унаслідок масованих атак з боку РФ.
Кошти надано додатково до 55 млн доларів екстреної підтримки енергетичного сектору української держави, повідомляє CNN з посиланням на відомості американського Держдепу.
Гроші мають піти на купівлю обладнання, необхідного для відновлення електромереж.
У Держдепі додали, що в пакет допомоги увійдуть транспортні засоби, трансформатори, роз’єднувачі, пристрої захисту від стрибків напруги, автоматичні вимикачі та інше дуже важливе обладнання.
Обладнання мають доставити в Україні якомога швидше.
Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що влада Штатів виділила 55 млн доларів із фондів Агентства з міжнародного розвитку (USAID) на ремонт і підтримку роботи інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах нашої держави.
Наслідки масованого удару Росії по Україні 23 листопада - що треба знати
Росія здійснила чергову масовану атаку по нашій землі - ворог використав крилаті ракети й дрони. У кількох регіонах супротивник поцілив в об'єкти критичної інфраструктури. Всього було запущено понад 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. Також було ліквідувано кілька дронів.
Унаслідок ворожих атак на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій атомних станціях спрацював аварійний захист - всі енергоблоки АЕС були відключені.
У багатьох регіонах були аварійні відключення електроенергії, виникли проблеми з водопостачанням й опаленням.
Згодом ситуація в енергосистемі нашої держави була стабілізована.
29 листопада в "Укренерго" повідомили, що дефіцит електроенергії в нашій країні становить 30%.