Американська влада виділить десятки мільйонів доларів на відновлення енергосистеми нашої держави.

Влада США надасть Україні 53 млн доларів для того, щоб терміново було закуплено обладнання, яке потрібне нашій державі для відновлення енергетичної системи, яка була пошкоджена унаслідок масованих атак з боку РФ.

Кошти надано додатково до 55 млн доларів екстреної підтримки енергетичного сектору української держави, повідомляє CNN з посиланням на відомості американського Держдепу.

Гроші мають піти на купівлю обладнання, необхідного для відновлення електромереж.

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У Держдепі додали, що в пакет допомоги увійдуть транспортні засоби, трансформатори, роз’єднувачі, пристрої захисту від стрибків напруги, автоматичні вимикачі та інше дуже важливе обладнання.

Обладнання мають доставити в Україні якомога швидше.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що влада Штатів виділила 55 млн доларів із фондів Агентства з міжнародного розвитку (USAID) на ремонт і підтримку роботи інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах нашої держави.

Наслідки масованого удару Росії по Україні 23 листопада - що треба знати

Росія здійснила чергову масовану атаку по нашій землі - ворог використав крилаті ракети й дрони. У кількох регіонах супротивник поцілив в об'єкти критичної інфраструктури. Всього було запущено понад 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. Також було ліквідувано кілька дронів.

Унаслідок ворожих атак на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій атомних станціях спрацював аварійний захист - всі енергоблоки АЕС були відключені.

У багатьох регіонах були аварійні відключення електроенергії, виникли проблеми з водопостачанням й опаленням.

Згодом ситуація в енергосистемі нашої держави була стабілізована.

29 листопада в "Укренерго" повідомили, що дефіцит електроенергії в нашій країні становить 30%.

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