Дев'ять країн мають намір надавати Україні танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси і бойові машини піхоти.

Дев'ять країн обіцяють надавати Україні безпрецедентну оборонну підтримку для її успіху у відбитті російської агресії та вигнання російських військ з окупованих територій.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви і представників Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини, яка отримала назву "Талліннські зобов'язання".

Зокрема, вони визнають, що озброювати Україну для витіснення Росії з окупованої української території так само важливо як і озброювати українців для оборони тієї території, яка перебуває під українським контролем.

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"Разом ми продовжимо підтримувати Україну, аби перейти від спротиву до вигнання російських сил з української території. Шляхом об'єднання союзників і партнерів, ми забезпечуємо, що зростання глобальної військової підтримки буде максимально стратегічним і скоординованим", - йдеться у спільній заяві.

При цьому, наголошується, що новий рівень необхідної бойової потуги можна лише досягнути шляхом сполучення потенціалу основних бойових танків, засобів протиповітряної і протиракетної оборони, які діятимуть спільно з групами дивізійної артилерії, а також високоточним вогневим наведенням, яке допоможе вражати логістичні і керівні пункти на окупованих територіях.

"Тому, ми зобов'язуємося колективно добиватися постачання безпрецедентного набору пожертвувань, у тому числі танків, важкої артилерії, протиповітряної оборони, боєприпасів і бойових машин піхоти для оборони України", - наголошується у заяві.

У цьому зв'язку, сказано, що ця значна допомога надходитиме з національних армійських запасів і ресурсів, що "ілюструє спільне розуміння серйозності ситуації і нашої налаштованості негайно збільшувати і пришвидшувати підтримку для України".

Водночас, схвалюючи ці "Талліннські зобов'язання", дев'ять країн відправляються на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-8"), яке відбудеться завтра, 20 січня, на авіабазі "Рамштайн", а також наполегливо закликають інші країни наслідувати приклад і зробити їхній власний внесок підтримки для того, аби якомога скоріше забезпечити перемогу України на полі бою у 2023 році.

Рамштайн-8: новини

Як повідомляв УНІАН, найближче засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться 20 січня.

3 січня заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник глави держави Андрій Сибіга заявив, що за результатами так званого "Рамштайн-8" слід очікувати максимальне посилення бойового потенціалу ЗСУ.

4 січня очільник МЗС України Дмитро Кулеба прогнозував, що незабаром українські воїни отримають від партнерів нову броньову та вогневу міць, у тому числі танки.

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