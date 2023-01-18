Саме стільки танків знадобиться для наступу ЗСУ, писали раніше експерти.

Польща розраховує на передачу західними країнами до 100 бойових танків для України, заявив прем'єр країни Матеуш Моравецький, якого цитує Bloomberg.

Моравецький зазначив, що закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца поставити Україні Leopard в достатній кількості.

За словами польського прем'єра, Варшава вже зарезервувала 14 своїх танків Leopard для України: "І тепер чекаємо Leopard з Данії, Фінляндії та Німеччини, а також танків з інших країн ЄС".

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Танки Leopard для України - що відомо

Під час відвідин Львова 16 січня польський президент Анджей Дуда заявив про готовність передати Україні роту німецьких Leopard. Однак у Берліні з цього приводу досі ведуться дискусії.

Без політичного рішення Шольца передача зброї німецького виробництва неможлива. Хоча в ЗМІ допускають, що союзники зможуть умовити Берлін.

Після відставки з посади міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка чинила опір поставкам броньованої техніки Україні, її наступник зробить їх "своїм пріоритетом", писав Reuters.

Дискусії посилила Британія, яка перша у західній коаліції офіційно схвалила передачу ЗСУ сучасних важких танків вітчизняного виробництва Challanger 2.

Експерти вважають, що для анонсованого наступу ЗСУ потрібно близько 100 танків. При цьому зазначено, що саме Leopard можуть зіграти вирішальну роль у наступі.

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