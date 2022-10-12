Олександр Мусієнко зазначив, що головна мета терору - викликати паніку.

Новий головнокомандувач Об'єднаного угруповання сил, генерал Сергій Суровікін лише виконавець масованої ракетної атаки по містах України. Натхненник обстрілу - президент Російської Федерації Володимир Путін.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, масований ракетний удар по містах України не має ніякого значення з військової точки зору. При цьому він вказав, що головна мета терору – це викликати панічні настрої, але цього не відбувається.

"Росія несе поразки на всіх фронтах. Російські війська змушені відступати, українські - війська наступають і звільняють від окупантів раніше захоплені території, тому вони застосовують тактику війни з цивільною інфраструктурою", - зазначив експерт.

При цьому він зазначив, що Суровікін командував силами російських військ в Сирії. Він влаштував масовану ракетно-бомбову атаку по місту Алеппо, коли російська армія несла великі втрати й завдання не були виконані.

"Суровікін - виконавець, натхненник та підбурювач всього, що сталося – Володимир Путін", - вказав Мусієнко.

Також він вважає, що росіяни не зможуть підтримувати темп ракетних атак, тому що вони вже збирають все, що у них є.

Ракетна атака по Україні - що відомо

Вранці 10 жовтня Росія влаштувала потужну ракетну атаку по містах України. В результаті обстрілу загинули 19 осіб, ще 105 осіб отримали поранення.

Росія потрапила і по об'єктах критичної інфраструктури. Станом на ранок 11 жовтня знеструмленими залишаються близько 300 населених пунктів у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

11 жовтня ворог продовжив масовану атаку по території України високоточними ракетами. Близько 7:00 з району Каспійського моря почала працювати стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 і Ту-160.

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