Президент вважає, що Путін занадто любить своє життя.

Якщо Путін не припинить погрожувати ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життя.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. "Якщо він говорить про використання ядерної зброї, прогнозів тут ніхто вам стовідсоткових не дасть. Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", - сказав він.

Також Зеленський вважає небезпечними близьких до Путіна людей, які підіймають "ядерну" тему. "Небезпечним є те, що він на територію Білорусі транспортував відповідну зброю. Але все це небезпека більш політична, і більш медійна, і більш інформаційна", - додав президент.

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Очільник держави не вважає, що зараз Путін готовий застосувати ядерну зброю, тому що диктатор дуже любить своє життя.

"Але я в жодному разі не хочу бути гарантом неадекватній людині, яка у ХХІ столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда", - підкреслив він.

Ядерні погрози Росії: що відомо

Минулої осені Путін під час оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що оголосив, що вони "використають всі наявні засоби" у випадку загрози цілісності країни.

У березні він заявив, що на території Білорусі розмістять їхню тактичну ядерну зброю. Вже 16 червня диктатор сказав, що перші ядерні заряди вже доставили до Білорусі.

Крім російських пропагандистів, які постійно погрожують західним країнам "світом у труху", ядерні погрози лунали від колишнього президента Дмитра Медвєдева та представниці МЗС РФ Марії Захарової.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що є загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї.

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