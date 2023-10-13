"Театром Третьої світової, крім України та Ізраїля, можуть стати Корея і Тайвань", - експерт-міжнародник Тарас Жовтенко

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в інтерв’ю УНІАН розповів, що може наблизити світ до нового глобального протистояння, та хто може стати його учасниками.

"Третя світова війна" - фраза, яка все частіше виринає в інформаційному просторі. Росія крок за кроком, з 2014 року намагається знищити Україну, ХАМАС, не без підтримки Ірану, напав на Ізраїль, у відповідь на удари ізраїльтян по сектору Гази з півночі країні загрожує Сирія та Ліван, Південна Корея очікує ймовірного нападу з боку КНДР… Всі ці події, здається, вже викрили нову всесвітню "Вісь зла". За інформацією Reuters, Комісія зі стратегічної політики рекомендує Конгресу США підготуватися до одночасної війни з Китаєм та Росією: розширити свої збройні сили та модернізувати ядерну зброю.

Москва - Тегеран - Пхеньян - Пекін… Визнають це світові політики та дипломати, або намагаються не помічати, загроза справді існує. Що може наблизити світ до нового глобального протистояння та хто може стати його учасниками, УНІАН розпитав експерта-міжнародника Тараса Жовтенка.

Пане Тарасе, чи можемо ми говорити, що Третя світова вже почалася. Якщо ні, то що може це зумовити? Чи світ вже на порозі, чи можна уникнути такого розвитку подій?

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Зараз ми спостерігаємо цілий ряд взаємоповʼязаних подій, які цілком можуть призвести до розгортання Третьої світової війни. Щоправда, враховуючи особливості і характер сучасних гібридних загроз, потенційна Третя світова війна дуже відрізнятиметься від попередніх аналогічних конфліктів.

Насамперед ця відмінність полягатиме в активному використанні агресорами невійськових, гібридних інструментів впливу - як для посилення суто військового компоненту, та як самодостатніх засобів агресії.

Оскільки ця імовірна Третя світова війна матиме чіткий гібридний характер, можна констатувати, що деякі з основних подій, які можуть призвести до її розгортання, вже відбуваються, і від їх динаміки залежатиме, чи набуде ця війна справді глобального характеру.

Російська війна проти України, яка на перших її етапах не зустріла рішучої і жорсткої протидії колективного Заходу, стала маркером і передвісником повномасштабної гібридної атаки терористичного руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Іран і Росія, які стоять за терористичними угрупованнями палестинців, в першу чергу орієнтувалися на млявість і повільність реакції Заходу, а також на власний досвід планування операцій та використання власних арсеналів зброї на полі бою в Україні.

Власне, тому атака ХАМАСу на Ізраїль стала фактичною калькою першого етапу російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Перетворення нинішнього збройного протистояння Ізраїлю і ХАМАСу в повномасштабний близькосхідний конфлікт стане черговим кроком, який наблизить світ до глобального протистояння.

Що може являти собою Третя світова? Яка стратегічна мета країн-агресорів у такому протистоянні?

Гібридна Третя світова, імовірно, розгортатиметься як каскадна серія регіональних конфліктів, обʼєднаних країнами-агресорами, які за ними стоять (до яких вже сміливо можна віднести РФ та Іран), а також стратегічною метою: розпорошити і виснажити ресурси Заходу, спричинивши його розкол і стратегічну поразку, показавши неспроможність захищати власних союзників і національні інтереси в ключових географічних точках.

Які ймовірні театри бойових дій?

З точки зору використання військового компоненту та гібридного інструментарію, імовірними театрами розгортання гібридної Третьої світової, крім вже активних європейського (Україна) і близькосхідного (Ізраїль), цілком можуть стати азійсько-тихоокеанський (Південна Корея, Тайвань), що потенційно може розширити коло країн-агресорів за рахунок КНДР і Китаю (при чому, саме в такій послідовності).

Бойові дії на цих театрах доповнюватимуться активним застосуванням гібридних інструментів в Європі й США, в першу чергу, використовуючи апробованій Кремлем технології спричинення міграційних криз, а також вже традиційних дезінформації та пропаганди.

Для гібридної дестабілізації США будуть використані країни Латинської Америки - деякі з них російські спецслужби вже перетворили на свої фактичні розвідувально-диверсійні хаби (як, наприклад, Бразилія і Венесуела).

Залежно від того, як реагуватиме на ці загрози адміністрація нового президента США, регіон теж потенційно може перетворитися на зону бойових дій…

Власне, така гібридна стратегія створення країнами-агресорами каскаду гострих регіональних збройних конфліктів, а також одночасне посилення гібридного тиску на держави Заходу, становить найбільшу небезпеку. Скочування до глобального протистояння відбуватиметься не одномоментно, і до певної міри нівелюватиме стримувальний фактор ядерних арсеналів - адже кожен окремо взятий конфлікт з цього каскаду, який би він не був, не буде занадто масштабним для цього.

Однак глобально така криза буде набагато небезпечнішою, аніж обставини Першої і Другої світових воєн.

Яка роль України у потенційній Третій світовій?

Україна в даному контексті відіграє одну з ключових ролей, з якої власне і почалося розгортання подій, що можуть призвести до Третьої світової війни.

Чим швидше Україна зможе досягти усіх стратегічних цілей і перемоги над російським агресором, чим активніше і рішучіше Захід допомагатиме Києву, тим більше шансів нейтралізувати цю "гарячу точку" в майбутньому гібридному протистоянні, і тим легше буде Заходу протидіяти гібридній агресії з боку нової "Вісі зла" сучасного світу.

Хороші новини полягають у тому, що Захід починає розуміти цей стратегічний взаємозвʼязок між подіями в Україні, Ізраїлі та інших точках світу, де існує реальна загроза гібридної кризи. Наступний ключовий момент - здатність Заходу діяти рішуче, швидко і системно, щоб не дати подіям вийти з-під контролю.

Ярослав Конощук