Анатолій Єгоров зазначив, що росіяни всіляко намагалися звинуватити Україну.

Російські окупанти стратили українських бійців в Оленівці, організувавши теракт. Вони підірвали в бараках, де утримували захисників України, фугаси.

"Був фугас закладений в бараку. Два з них були. Один в бараку, інший під ним. Вони хотіли імітувати перший пристрілювальний. Потім другий. Це страта була! Вони хотіли показати, що ми вдарили по своїх. Це був барак в промзоні. Вони вивели офіцерів, солдатів, там були артилеристи, мінометники, танкісти. Тих, проти кого вони шили кримінальні справи, вони не вивели. Частину території очистили від верстатів поставили ліжка дуже тісно", – розповів боєць штурмової бригади "Азов" Анатолій Єгоров з позивним "Комуніст" в інтерв'ю ТСН.

За його словами, росіяни спочатку підірвали перший фугас, а другий через кілька хвилин і під вибухи почали бити російські "Гради", щоб імітувати атаку з боку України.

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"Почали потім кричати, що це HIMARS. Але якби туди прилетів HIMARS, то там взагалі нічого б не залишилося", - вказав український захисник.

Сам же Єгоров знаходився в бараку в 150 метрах від місця теракту. Він вказав, що росіяни заборонили надавати медичну допомогу пораненим, через що багато військовополонених загинули від втрати крові.

"Їх завантажили в "Камази", як худобу. Поранених хлопців без першої медичної допомоги і повезли в якийсь госпіталь, як худобу, і там теж наші хлопці загинули", - підсумував боєць "Азова".

Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч на 29 липня 2022 року пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області. У результаті трагедії знищено будівлю, де перебували бійці з "Азовсталі". Тоді загинули понад 50 українських військовополонених.

Росія відразу ж звинуватила Україну в обстрілі колонії. Водночас українська сторона назвала вбивство наших військових в Оленівці російським террактом.

Москва приховує дані про загиблих і поранених, а також не допускала незалежну комісію на місце вибуху. 5 січня 2023 року генсек ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію по Оленівці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародного співтовариства на вбивство росіянами військовополонених в Оленівці.

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