"Бурий" виявився єдиним офіцером СБУ, що вижив на "Азовсталі".

Офіцер СБУ з позивним "Бурий" повернувся з російського полону 30 вересня. Він пробув в одиночній камері "Лефортово" в Москві 123 дні, а до цього пройшов "Азовсталь".

"Бурий" виявився єдиним співробітником Служби безпеки, який вижив на заводі "Азовсталь". За його словами, попри тотальне знищення Маріуполя росіянами, він продовжував нести свою службу. На "Азовсталь" офіцер перебрався разом з ще двома офіцерами з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях з позивними "Гусар" та "Домаха" після того, як окупанти зруйнували весь лівий берег.

"Щоб не наражати цивільних на небезпеку, ми жили в різних приміщеннях Азовсталі, але постійно контактували і допомагали їм... Коли бачив сльози дітей – це була потужна мотивація вийти наверх і знищувати ворога", - розповів "Бурий".

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Через сильний вибух на "Азовсталі" загинули його побратими. Пізніше він пройшов через злощасну колонію в Оленівці та "Лефортово".

Наприкінці вересня офіцер потрапив під обмін і повернувся в Україну. На даний момент "Бурий" знову на службі.

"Поки не закінчилася війна, я вважаю своїм обов'язком прискорити її закінчення нашою перемогою. Я присягнув на вірність. Тому буду захищати країну, захищати її громадян до останнього", – підкреслив співробітник СБУ.

Трагедія Азовсталі - що відомо

Металургійний комбінат "Азовсталь" став оплотом оборони в Маріуполі. Українські військові до останнього трималися, захищаючи місцевих жителів, які там приталися від російських бомб. Українців не могли зломить ні постійні авіаудари росіян, ні загибель рідних, друзів, близьких.

Коли ситуація стала критичною з російською стороною вдалося домовитися про евакуацію всіх, хто був на заводі. Всього території заводу вийшли 2,5 тисячі українських бійців, які одразу ж опинилися в полоні в окупантів.

Після цього Москва почала міняти захисників "Азовсталі" групами. Так, 22 вересня Україна повернула з російського полону 215 захисників. Саме тоді звільнили п'ятьох відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редиса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламаря ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгена Бову. Також повернулася Катерина Поліщук ("Пташка") і вагітні військовослужбовці - Мамонова Мар'яна, Шумовецька Яна і Чорненька Анастасія.

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