Уповноважений з прав людини запевняє, що Україна буде розслідувати вбивство українських військових в Оленівці.

Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти на вбивство росіянами військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він нагадав, що сьогодні рівно півроку, як росіяни вчинили теракт в Оленівці, в результаті чого загинули українські військовополонені.

"Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти - немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся бодай допуску на місце трагедії", - зазначив Лубінець.

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Він наголосив, що не відреагував належним чином Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Також, за словами Лубінця, незрозумілою лишається позиція ООН.

"Адже спочатку генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту. А вже через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики РФ, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування", - підкреслив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що 5 місяців - це великий термін для того, щоб "замести" сліди злочину.

"Україна буде розслідувати вбивство наших військових в Оленівці. Впевнений, що це буде ще один окремий факт для спеціального трибуналу! І кожен злочинець отримає своє справедливе покарання", - наголосив Лубінець.

Теракт в Оленівці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух, в результаті якого було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені із заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

У серпні генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив про запуск місії зі встановлення фактів стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці.

А вже 5 січня 2023 року стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування факту вбивства українських військовополонених в Оленівці. За його словами, причиною розформування місії є відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу. Росіяни просто не допустили комісію ООН до колонії. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що це є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.

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