В будинку почалася пожежа.

Внаслідок чергової російської дронової атаки у низці областей України пролунали вибухи, вже відомо про "приліт" у Харкові.

Міський голова Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі, що безпілотний літальний апарат типу "шахед" вдарив по центральній частині Харкова. Невдовзі він повідомив про влучання в багатоповерховий будинок та пожежу на одному з поверхів.

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Оновлено о 22:20: Влучання сталося в Київському районі Харкова, наразі відомо про одного постраждалого.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку. Через це для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Раніше в мережі писали про вибухи у Дніпрі та роботу сил протиповітряної оборони у Запорізькій області.

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