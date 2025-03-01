Виникли пожежі, зруйновано житлові будинки.

Російська армія атакує Україну дронами, зокрема під ударами опинилися Одещина та Харків, повідомляється про потерпілих та руйнування.

Як передає кореспондент УНІАН, ввечері в Одесі та Одеській області було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, в місті було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомили, що росіяни здійснили пуск ударних дронів типу "Шахед" з аеродрому Приморськ-Ахтарськ.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками.

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"Під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала", - заявив посадовець.

За його словами, зараз над ліквідацією наслідків атаки окупантів працюють всі відповідні служби.

У соціальних мережах люди пишуть, що трагедія сталася у місті Чорноморськ.

Про атаку БПЛА на Харків також повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, в обласному центрі кілька прильотів, зокрема, в центральній частині міста, у районі житлової забудови, пошкоджені житлові будинки.

Згодом він уточнив, що ворог атакував медичний заклад, у якому перебувають люди, на місці влучання - пожежа.

"Маємо ще один приліт, попередньо у Шевченківському районі й знову поряд з житловими багатоповерхівками... Приліт прямо навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - наголосив міський голова.

Також влучання сталося у Київському районі біля АЗС, які руйнування ти чи є поранені, наразі встановлюється.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа на покрівлі триповерхової будівлі. Він уточнив, що всі влучання - центральна частина міста.

"За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, одна дитина отримала поранення склом", - додав він.

Удари РФ по Україні

Як писав УНІАН, 19 лютого російська армія масовано атакувала Одесу та Одеський район ударними БПЛА. Зокрема, у Київському районі Одеси через влучання без світла й опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків, дитяча поліклініка та понад 500 багатоповерхових будинків. Окрім того, через російську атаку в частині Одеського району почалися локальні аварійні відключення світла. Критичну інфраструктуру тоді перемкнули на генератори.

Вже ввечері того ж дня та на початку доби 20 лютого Одесу знову атакували БПЛА, внаслідок чого виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та у складській будівлі, пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку, проїжджу частину та приватний будинок. Без електропостачання залишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси. Внаслідок знеструмлення призупинена довелося припинити робота очисних споруд. Загалом внаслідок цих ударів без світла залишилися 89500 абонентів.

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