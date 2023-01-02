Майже два тижні ЗСУ спостерігали і фіксували кількість Уралів, які заїжджали на базу.

У Сватовому Луганської області вибухнув склад із боєкомплектом окупантів.

Про це повідляється у офіційному Telegram-каналі Луганської обласної військової адміністрації.

"У Сватовому вибухнув склад із боєкомплектом окупантів. Майже два тижні Збройні Сили України спостерігали і фіксували кількість "Уралів", які заїжджали на базу", - йдеться у повідомленні ОВА.

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Зазначається, що протягом цього часу росіяни та місцеві колаборанти тихенько завозили туди боєкомплекти.

Що відбувається на Луганщині

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупаційні війська несуть значні втрати у війні. Через це у Луганській області фіксують велику кількість випадків дезертирства серед загарбників.

Станом на середину листопада, українська армія звільнила від російських окупантів 12 населених пунктів області.

Наразі відомо, що загарбники перетворили пологовий будинок у Первомайську на шпиталь. Вони лікують там поранених "вагнерівців".

Раніше Збройні Сили України звільнили селище Новоселівське. Пізніше Луганська обласна військова адміністрація опублікувала відео його штурму.

Крім того, на Луганщині розпочали примусовий процес отримання дітьми російського громадянства.

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