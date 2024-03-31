Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про стан російської стратегічної авіації.
"Все, що росіяни роблять, це - виключно підтримують їхній (літаків) стан для того, щоб вони могли злітати та випускати ракети. Щодо Ту-95, всі ж бачать, вся їхня діяльність - це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід", - сказав він в ефірі телемарафону.
За його словами, літаки Ту-160 ніхто не бачив на бойових завданнях вже досить давно.
"Літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22, причому, приблизно, раз на тиждень, не більше. Проблеми великі є в них. Вони в своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їх ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації, - зауважив Буданов. - А стосовно років авіації. Так а яка у нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання".
Він також нагадав, що ракети запускають виключно Ту-95. За словами Буданова, Ту-160 для цього не використовують, бережуть їх ресурс.
Як повідомляв УНІАН, Буданов заявив, що російські окупанти накопичував крилаті ракети "Калібр", і ймовірно, ворог невдовзі знову почне застосовувати їх для ударів по Україні. За його словами, окупанти не застосовували "Калібри", через те, що вони менш ефективні, ніж ракети Х-101.
"Найближчим часом, думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість ракет Х-101 значно скоротилася", – повідомив глава ГУР.
Також він розповів, що Росія раніше ухвалила нормативне рішення, яке передбачало поновлення запасів ракет флоту і доведення їх до певної кількості. Очільник ГУР заявив, що це завдання окупанти виконали.