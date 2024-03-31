За словами розвідника, росіяни виключно підтримують стан літаків для того, щоб вони могли злітати та випускати ракети.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про стан російської стратегічної авіації.

"Все, що росіяни роблять, це - виключно підтримують їхній (літаків) стан для того, щоб вони могли злітати та випускати ракети. Щодо Ту-95, всі ж бачать, вся їхня діяльність - це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, літаки Ту-160 ніхто не бачив на бойових завданнях вже досить давно.

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"Літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22, причому, приблизно, раз на тиждень, не більше. Проблеми великі є в них. Вони в своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їх ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації, - зауважив Буданов. - А стосовно років авіації. Так а яка у нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання".

Він також нагадав, що ракети запускають виключно Ту-95. За словами Буданова, Ту-160 для цього не використовують, бережуть їх ресурс.

Як повідомляв УНІАН, Буданов заявив, що російські окупанти накопичував крилаті ракети "Калібр", і ймовірно, ворог невдовзі знову почне застосовувати їх для ударів по Україні. За його словами, окупанти не застосовували "Калібри", через те, що вони менш ефективні, ніж ракети Х-101.

"Найближчим часом, думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість ракет Х-101 значно скоротилася", – повідомив глава ГУР.

Також він розповів, що Росія раніше ухвалила нормативне рішення, яке передбачало поновлення запасів ракет флоту і доведення їх до певної кількості. Очільник ГУР заявив, що це завдання окупанти виконали.

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