Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував удар РФ по Україні ракетами "Циркон". Він зазначив, що росіяни намагаються пробити українську систему ППО.
"Ракета "Циркон" насамперед - це протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряно оборони - ось і вся логіка, і нічого іншого там немає", - розповів Буданов в ефірі телемарафону.
При цьому він зазначив, що із запуском "Цирконів" у Росії немає проблем, поки вони ними б'ють із тимчасово окупованого Криму.
"Технічні можливості запускати "Циркони" по Україні в Росії є в тимчасово окупованому Криму, де знаходяться як мінімум кілька пускових установок для запуску цих ракет - берегові ракетні комплекси, які можуть застосовувати ракети "Циркон". Проблема для них виникне, коли вони перемістять ці берегові комплекси на інші напрямки", - підсумував глава ГУР.
РФ вдарила по Україні "Цирконами" - головні новини
7 лютого і 25 березня росіяни атакували Київську область ракетами, які експерти визначили як "Циркон".
30 березня Росія публічно визнала, що атакували території України гіперзвуковою зброєю "Циркон".