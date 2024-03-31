Глава ГУР зазначив, що в окупантів у Криму є технічні можливості для запуску цих ракет.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував удар РФ по Україні ракетами "Циркон". Він зазначив, що росіяни намагаються пробити українську систему ППО.

"Ракета "Циркон" насамперед - це протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряно оборони - ось і вся логіка, і нічого іншого там немає", - розповів Буданов в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що із запуском "Цирконів" у Росії немає проблем, поки вони ними б'ють із тимчасово окупованого Криму.

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"Технічні можливості запускати "Циркони" по Україні в Росії є в тимчасово окупованому Криму, де знаходяться як мінімум кілька пускових установок для запуску цих ракет - берегові ракетні комплекси, які можуть застосовувати ракети "Циркон". Проблема для них виникне, коли вони перемістять ці берегові комплекси на інші напрямки", - підсумував глава ГУР.

РФ вдарила по Україні "Цирконами" - головні новини

7 лютого і 25 березня росіяни атакували Київську область ракетами, які експерти визначили як "Циркон".

30 березня Росія публічно визнала, що атакували території України гіперзвуковою зброєю "Циркон".

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