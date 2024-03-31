Буданов розповів, із чого росіяни запускають "Циркони" по Україні / фото president.gov.ua

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував удар РФ по Україні ракетами "Циркон". Він зазначив, що росіяни намагаються пробити українську систему ППО.

"Ракета "Циркон" насамперед - це протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряно оборони - ось і вся логіка, і нічого іншого там немає", - розповів Буданов в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що із запуском "Цирконів" у Росії немає проблем, поки вони ними б'ють із тимчасово окупованого Криму.

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"Технічні можливості запускати "Циркони" по Україні в Росії є в тимчасово окупованому Криму, де знаходяться як мінімум кілька пускових установок для запуску цих ракет - берегові ракетні комплекси, які можуть застосовувати ракети "Циркон". Проблема для них виникне, коли вони перемістять ці берегові комплекси на інші напрямки", - підсумував глава ГУР.

РФ вдарила по Україні "Цирконами" - головні новини

7 лютого і 25 березня росіяни атакували Київську область ракетами, які експерти визначили як "Циркон".

30 березня Росія публічно визнала, що атакували території України гіперзвуковою зброєю "Циркон".

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