Поховали Яну Рихліцьку на Алеї Героїв у Вінниці.

Її називали янголом бійців і дівчинкою з кісками. Вона рятувала військових у самому пеклі, але сама полягла від рук російських окупантів. У Вінниці попрощались із бойовою парамедикинею Яною Рихліцькою.

Як йдеться в сюжеті ТСН, 29-річна дівчина загинула під час евакуації поранених під Бахмутом. Медичний автомобіль росіяни обстріляли з мінометів. Яна та ще один санітар загинули на місці.

На кладовище попрощатися з парамедикинею прийшли сотні людей. Яра із "Холодного Яру" - так її називали у 93 бригаді. Неодноразово витягувала поранених із самого пекла, так було й у фатальний для неї день. Тоді Яна разом із санітаром та водієм евакуйовували поранених з-під Бахмута, ворожа міна влучила просто у їхнє авто.

Відео дня

Капелан отець Володимир говорив з Яною ввечері напередодні виїзду, каже, вона постійно рвалася на передову витягувати бійців, але командири її не відпускали.

До війни 29-річна Яна працювала в ІТ-компанії, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, волонтерила. Згодом вона залишила престижну роботу, пішла на курси парамедиків і підписала контракт із ЗСУ.

"Відчайдушна, маленька й худенька, на своїх плечах все несла", - каже родичка загиблої Наталя Власюк. Поховали Яну Рихліцьку на Алеї Героїв у Вінниці.

Смерті українських захисників за останні дні на фронті

3 березня під час евакуації поранених українських воїнів під Бахмутом Донецької області загинула бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька.

6 березня 2023 року під Бахмутом Донецької області загинув командир аеромобільного батальйону львівських десантників майор Луканюк Андрій Валерійович.

7 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у боях за Донбас загинув Герой України, який очолював власний підрозділ" Вовки да Вінчі", Дмитро Коцюбайло.

Вас також можуть зацікавити новини: