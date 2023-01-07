Загарбники, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли.

Прикордонники зупинили просування ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута, ліквідувавши командира окупантів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Знищивши командира, снайпери-прикордонники зупинили атаку росіян під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на одному із напрямків неподалік Бахмута стрілецький підрозділ російських загарбників планував атакувати опорний пункт українських захисників.

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"Проте снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити. Влучними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли", - зазначили в ДПСУ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Наразі Бахмутський напрямок є одним із "найгарячіших" та найскладніших на фронті. Ворог щоденно здійснює спроби наступу та атак на цьому напрямку.

7 січня в Інституті вивчення війни заявили, що сектор фронту в районі Кремінної має важливе значення. Вороже командування може розглядати тиск ЗСУ біля міста як загрозу правому флангу угруповання рашистів на Бахмутському напрямку. А саме він став для окупантів ключовим, оскільки, на їхню думку, відкриє шлях до захоплення всієї Донецької області.

Цього ж дня у Генштабі зауважили, що основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону; веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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