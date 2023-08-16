РФ вже значною мірою використала накопичений ракетний потенціал.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що загроза завдання масованих ракетних ударів по території України російськими загарбниками буде зберігатися протягом усієї війни.

"Це ж не прогноз погоди. Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора", - сказав він в ефірі телемарафону.

За оцінкою розвідки, залежно від ситуації на передовій та певних "пріоритетів" по сезону РФ може змінювати цілі своїх атак. У Юсова також спитали, чи зможе країна-агресор знову випускати по Україні по 80 ракет і більше, як було в жовтні.

Відео дня

"Від повномасштабного вторгнення Росія значною мірою використала накопичений ракетний потенціал. У нас були удари, коли по 120 ракет одночасно випускав ворог. І сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають", - підсумував він.

Ракетні атаки по Україні

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в російських окупантів під прицілом не тільки українські аеродроми, але й критична і портова інфраструктура, промислові об’єкти.

У червні повідомлялося, що в Україні будують споруди для захисту енергооб’єктів від російських ракет.

Нещодавно в НКРЕКП оголосили, що в країні не вдалося відновити і 2% від зруйнованої енергосистеми. За оцінкою експертів, ця зима може виявитися важчою для української енергосистеми, ніж минула.

Вас також можуть зацікавити новини: