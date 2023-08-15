Серед пріоритетних - аеродроми, критична і портова інфраструктура, промислові об’єкти.

В російських окупантів під прицілом не тільки українські аеродроми, але й критична і портова інфраструктура, промислові об’єкти. Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу.

"Власне аеродроми, критична інфраструктура, промисловість і портова інфраструктура - це усе цілі ворога, які є для нього пріоритетними. Сьогодні атаковані різні об’єкти. Навіть житлові будинки - там треба розбиратися чи це уламки, чи це "прильоти", - сказав він.

Ігнат зазначив, що наші аеродроми завжди "під прицілом ворога". При цьому підкреслив, що українські пілоти завдають окупантам "болючих ударів в його тилах, по його командних пунктах, по його логістиці, бо це дуже важливо сьогодні - бити окупанта в тилу на окупованих територіях".

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Ігнат сказав, що пілоти, які воюють в умовах постійних обстрілів ворога, використовують відповідні запобіжники, щоб зберегти техніку і життя людей.

Ігнат також розповів про ситуацію на лінії фронту. "На лінії фронту авіаційна активність почалася практично з ночі, мабуть до удару (йдеться про ракетний обстріл – УНІАН), бо в 4 годині ранку уже авіації було доволі таке багато – понад 20 повітряних цілей", - зазначив він. За його словами, зараз також "близько 20 бортів є у повітрі: літаки - розвідники, безпілотники, які постійно на лінії бойового зіткнення, а також винищувачі. Крім того ще працює штурмова авіація – це СУ -25 і гелікоптери К - 52. Нам треба F -16, щоб зменшити цю авіаційну активність ворога" - додав він

Ракетний удар по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі під ворожий удар потрапили дитячий садок, медзаклад, житлові будинки та низка підприємств одразу в сімох областях України.

В Офісі президента розповіли, що під ворожий удар потрапили подвірʼя дитячого садка у Львові та житлові будинки, центр Луцька та підприємство, а також населені пункти Черкащини, Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини.

Зокрема, на Волині внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє - поранені. Наразі там триває ліквідація наслідків атаки.

У Львові ж уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки, постраждали люди та пошкоджені будинки довкола. Крім того, у двох селах неподалік Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Попередньо відомо про 10 потерпілих.

В Івано-Франківській області уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, внаслідок чого пошкоджені також дві господарські споруди поруч.

Крім того, у Дніпрі внаслідок прильотів на одне із підприємств поранення отримали двоє його працівників. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти.

У Черкаській області під приціл російських окупантів потрапило місто Сміла. Там серед уражених об’єктів, зокрема, й територія медзакладу. Пошкоджені також мережі водо- і теплопостачання, відтак частина міста наразі без води.

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