Таких споруд вже чотири, але мають зробити десятки.

Агентство відновлення та розвитку інфраструктури продовжує реалізацію проекту щодо захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від потрапляння в них російських ракет та іранських дронів.

"У нас найбільший проект – це проект енергетичних споруд. На жаль, не можу розповісти що конкретно. Насправді, це історичний проект, який ми робимо для захисту наших споруд від потрапляння ракет. В світі не буде існувати аналогів таких споруд, які ми робимо у нас в Україні. Їх всього чотири, ми маємо зробити їх десятки. Я кажу про підстанції, які будуть захищені від потрапляння ракет", - розповів голова агентства Мустафа Найєм на заході "Діалоги про відновлення України".

Також він сподівається реалізувати цей проект якомога швидше.

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"Я сподіваюсь, що ми вийдемо з цієї історії якомога швидше, щоб мати цей захист. Зараз у нас стоїть завдання, щоб до опалювального сезону захистити ці об’єкти від дронів, щоб не було втрачання електроенергії в цьому році", - сказав він.

Ракетні атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року російські окупанти почали періодично обстрілювати об’єкти української енергетичної інфраструктури, які продовжувалися впродовж опалювального сезону. Внаслідок цього було пошкоджено суттєву кількість об’єктів.

Суттєві пошкодження енергооб’єктів стали однією із причин для підвищення тарифу на електроенергію для населення, що має компенсувати втрати енергосистеми.

Через брак генерації в липні-серпні Україна може повернутись до відключень електрики і в першу чергу обмежуватимуть постачання енергоресурсу підприємствам.

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