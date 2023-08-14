Він пояснив, чому окупантам буде простіше зруйнувати енергосистему.

Ця зима може виявитися важчою для української енергосистеми, ніж минула. Таку думку висловив експерт Олег Жданов.

За його словами, ситуацію погіршує те, що російські загарбники вже зруйнували досить велику частину енергосистеми України. Крім того, тепер для створення "блекаута" окупантам знадобиться менше ракет.

"Ми до сьогоднішнього дня тягнемо всю нашу енергетику на старій радянській системі, яка передбачала дубляж всього. У будь-якій трансформаторній будці є що? Два трансформатори. І навіть колись була норма, що сукупне навантаження на них не повинне перевищувати потужність одного - обидва можна було вантажити не більше ніж на 50%, щоб потужності перекидалися з одного на інший в разі аварії", - пояснив Жданов.

Експерт стверджує, що Україна поступово підвищувала цю планку, зараз вони "гудуть на повну котушку". "Ми намагаємося це відновити, не встигаємо. Тягнемо життєдіяльність енергосистеми на другій половині, яка вціліла. За рахунок дубляжу ми пройшли минулу зиму з мінімальними блекаутами. Сьогодні досить вибити будь-яку силову підстанцію і у нас почнуться проблеми. Подача електроенергії буде можлива тільки після її відновлення. Не методом перекидання потужностей, а вже методом відновлення самих елементів енергосистеми", - додав він.

Жданов зазначив, що говорить про найгірший варіант розвитку подій. Кращий - це надання Україні більше засобів протиповітряної оборони для захисту неба.

Стан енергосистеми України

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з початку повномасштабної війни від обстрілів з боку Росії постраждала половина української енергосистеми. Деякі об'єкти неможливо відновити.

Нещодавно в НКРЕКП заявили, що в країні не вдалося відновити і 2% від зруйнованої енергосистеми.

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