Українські воїни продовжують обороняти місто-фортецю від російської навали ціною великих, героїчних зусиль.

Перекидання росіянами додаткових резервів на Бахмутський напрямок свідчить про провал наступальних дій ворога.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов, пише Укрінформ. Він зазначив, що українські воїни продовжують обороняти місто від російської навали.

"Фортеця Бахмут тримається. Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію по Бахмуту, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій", - сказав Юсов.

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За його словами, російська армія за час повномасштабного вторгнення вже використала всі свої найкращі підготовлені резерви.

"Зараз воює вже не той склад армії, який був на початку вторгнення, і те, що перекидають ці резерви на Бахмутський напрямок, значить, що вони не будуть використані на інших напрямках фронту. І це так само один із здобутків українських оборонців", - сказав Юсов.

Представник ГУР також повідомив, що "розрекламований" зимовий наступ росіян звівся до безрезультатних операцій на кількох напрямках.

"Ми бачимо абсолютно провальну для російських окупантів кампанію по Бахмуту. В цілому так званий широко розрекламований "великий зимовий наступ" власне звівся до операцій лише на кількох напрямках на сході без жодних значимих результатів. Зрештою, стояли перед ними чергові завдання після багатьох провалів - до кінця березня окупувати український Донбас. Це не вийшло і було провалено. До 9 травня окупувати Бахмут - зараз ми бачимо, що ситуація складається іншим чином, коли представники окупантів публічно говорять про те, що їм доводиться відступати", - сказав Юсов.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони заявили, що українські військові просуваються на флангах під Бахмутом. Але звільнення територій дається нам нелегко, оскільки росіяни активно намагаються повернути втрачені позиції.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія стягнула до Бахмута елітні підрозділи. Але фланги росіян, схоже, залишаються слабкими. В ISW додають, що ЗСУ своїми контратаками, імовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ в Бахмуті.

Утім, за даними розвідки Британії, російська влада продовжує вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України. Там також зазначають, що Росія передислокувала до декількох батальйонів для зміцнення Бахмутcького сектору.

Тим часом, речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий наголосив, що українські військові не даюють російським загарбникам захопити свої позиції в місті-фортеці. Сили оборони продовжують знищувати особовий склад окупантів.

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