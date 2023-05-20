Зокрема, під час боїв було знищено 13 польових складів з боєприпасами окупантів на Бахмутському напрямку.

Сили оборони України не дозволяють російським загарбникам захопити українські позиції в місті Бахмут, продовжуючи знищувати особовий склад окупантів, у тому числі ліквідувавши ще понад 90 окупантів за останній час. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Речник зазначив, що Бахмут залишається головною пріоритетною ціллю для російського агресора, бо окрім угрупування "Вагнера" підтягує у першу чергу повітряно-десантні і мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи. "(Ворог) продовжує накривати щільним вогнем наші позиції. 414 разів за цю добу він ствольною та реактивною артилерією накривав наші позиції, здійснив чотири авіанальоти на місто, відбулося 17 боєзіткнень, у яких ворог втратив 92 окупантів вбити, 156 зазнали поранень", - сказав Череватий.

Крім того, було підбито дві ворожі бойові машини піхоти, 5 гармат, 1 артилерійська самохідна установка "Гвоздика", 5 безпілотних літальних апаратів (2 типу "Орлан", 2 - типу "Ланцет" і 1 - типу "Зала"), а також було знищено 13 польових складів з боєприпасами.

Відео дня

Крім того, він відреагував на твердження російської пропаганди, що Бахмут нібито захоплений. "Наші підрозділи стоять на південно-західній частині міста. Обороняють ці наші позиції і не дають ворогу їх захопити. Для ворога важливо розганяти таку інформаційну хвилю в силу того, що... більше дев'яти з половиною місяців ворог не може взяти районний центр і в додачу до цього - несе колосальні втрати", - зазначив Череватий.

Він сказав, що на фоні невдач, загарбникам треба "терміново покласти хоча би якийсь трофей", і показати, що це було недаремно.

Бої за Бахмут - головне

У Бахмуті Донецької області точаться жорстокі бої вже кілька місяців поспіль. Там українським військовим доводиться битися буквально за кожен метр нашого міста-фортеці. У зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Також раніше Маляр повідомила, що росіяни нарощують кількість живої сили в Бахмуті. Окупанти продовжували атакувати напрямок ціною великих втрат, які "незрівнянно перевищують" втрати сил оборони.

У передмісті Бахмута ЗСУ просунулися 18 травня 2023 року ще від 500 м до 1 км. Всього в командуванні звітували про звільнення за цей період до 20 квадратних кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: