Найінтенсивніші бої йдуть на трьох напрямках - Авдіївському, Мар'їнському, Бахмутському.

Росія стягнула до Бахмуту елітні підрозділи, але фланги росіян, схоже, залишаються слабкими, вважає Інститут вивчення війни.

Аналітики відзначили, що ЗСУ своїми контратаками, ймовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ в Бахмуті і змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених і локальних наступальних зусиль, як, ймовірно, і планувало українське командування.

Бої за Бахмут - головне

Сили оборони України зараз утримують і контролюють Авдіївку, в Мар'їнці ворог зіткнувся з потужним опором у місті.

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Найінтенсивніші бої йдуть на трьох напрямках - Авдіївському, Мар'їнському, Бахмутському. За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, в Мар'їнці ворог просунувся в місто, але ЗСУ дуже ускладнили ворогові завдання.

Також раніше Маляр повідомила, що росіяни нарощують кількість живої сили в Бахмуті. Окупанти продовжували атакувати напрямок ціною великих втрат, які "незрівнянно перевищують" втрати сил оборони.

За словами міністра Олексія Резнікова, під Бахмутом російські війська втрачають по батальйону на день. Загальні втрати загарбників на Бахмутському напрямку досягли до 70 тисяч осіб.

У передмісті Бахмута ЗСУ просунулися 18 травня 2023 року ще від 500 м до 1 км. Всього в командуванні звітували про звільнення за цей період до 20 квадратних кілометрів.

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