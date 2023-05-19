Під Бахмутом звільнення кожного метра території - це як 10 км просування в інших умовах.

Українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом, однак звільнення територій дається нелегко, бо окупанти активно намагаються повернути втрачені позиції.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Наразі ми розділяємо цю ситуацію: місто і передмістя. В передмісті ми продовжуємо активні дії - це північ і південь, вчора буквально я давала інформацію на скільки ми там просунулися. З одного боку це здається невелика відстань. Ми говорили про приблизно 20 квадратних кілометрів. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км", - сказала Маляр.

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Вона підкреслила, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бойові дії, а просування українським військовим дається нелегко, оскільки окупанти зосередили велику кількість своїх сил.

"Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожен метр - це як 10 км просування в інших умовах", - повідомила заступниця міністра.

Війна в Україні - ситуація під Бахмутом

Як повідомляв УНІАН, за словами командира самохідної артилерійської батареї 30-ї окремої механізованої бригади Андрія Свириди ("Уж"), російські окупанти на тлі успішних контратак ЗСУ на Бахмутському напрямку мають невеликі успіхи у просуванні в самому місті. Однак інтенсивність боїв настільки велика, що всі довколишні поля та околиці населеного пункту вкриті тілами російських загарбників.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ перехопили тактичну ініціативу та здобули тактично значущі успіхи в районі Бахмута під час контратак 18 травня. Ганна Маляр в цей день повідомляла, що окупанти стягнули в Бахмут більшу частину резервів і значно посилили своє угрупування на цьому напрямку. Проте ворог зазнав втрат і не зміг виконати свої задачі. Натомість українські війська на окремих ділянках просунулись на 1 км.

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