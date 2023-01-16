Щонайменше дві спроби замаху не вдалися завдяки американським розвідданим.

Президент Володимир Зеленський після початку повномасштабної війни Росії проти України пережив понад 12 спроб замаху. Деяким з ним вдалось завадити завдяки інформації з ЦРУ.

Про це повідомляє The Independent. Як вказується, публіцист Кріс Віппл у своїй книзі "Боротьба всього життя: усередині Білого дому Джо Байдена" стверджує, що перед вторгненням з таємним візитом в Україну прибув Вільям Бернс. Йому президент США Джо Байден доручив передати Зеленському "точні деталі змов росіян".

"Це одразу ж привернуло увагу Зеленського, він був приголомшений і вражений цією новиною", - цитує Independent книгу Віппла.

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Згідно з книгою публіциста, щонайменше дві спроби замаху не вдалися завдяки американським розвідданим, які Бернс розкрив під час візиту до Києва.

"Ці відомості були настільки докладними, що допомогли силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим замахам на його життя з боку Росії", - пише Віппл.

Замахи на Зеленського

Минулого року радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що Зеленський пережив понад десять спроб замахів на його життя.

За даними ГУР, 20 березня в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, яким доручили ліквідацію вищого військово-політичного керівництва України. Пізніше в Міноборони підтвердили, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера" планували замах Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами секретаря РНБО, на початку війни величезна кількість політиків з боку різних країн хотіли, щоб Зеленський заради безпеки. Однак сам український лідер на повідомлення про загрозу для життя відповідав байдуже.

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