Гайдай наголосив, що окупанти й далі грабують українські міста.

Сьогодні, 29 листопада, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай оприлюднив фото з Рубіжного та відео із Сєвєродонецька – двох міст у Луганській області, які тимчасово окупувала російська армія.

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На своїй сторінці у Telegrаm він поцікавився, що відчувають сєвєродончани та рубіжани, які дивляться на ці фото та відео?

"Хтось евакуювався у перші дні-тижні вторгнення і ще запам‘ятав своє рідне місто більш-менш "живим". Хтось їхав в уже надскладний час і бачив як місто з кожним пострілом руйнували все сильніше… Коли ми деокупуємо Сєвєродонецьк та Рубіжне ми вжахнемося…те, що ми побачимо, коли зайдемо в міста - ще раз розіб’є серця - бо це гірше за Прип‘ять…це, коли відчуття хоч якось життя там взагалі відсутнє", - зазначив Гайдай.

За його словами, міста дуже розбиті.

"Росіяни зробили все, аби вбити наші населені пункти, а зараз продовжують їх дограбовувати. Орки розуміють, що ми близько…На нас чекає дуже багато роботи після повернення і не лише в ці міста… Вся Луганщина вже зачекалася!" - додав Гайдай.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

Нагадаємо, 24 червня 2022 року голова Луганської ОВА Гайдай першим розповів про вимушений вихід української армії з Сєвєродонецька. Надалі цю інформацію підтвердив мер міста і прес-центр Генштабу.

У Національній гвардії тоді пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу.

Як писав УНІАН, в Луганській області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

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