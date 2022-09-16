У будівлі так званої "генпрокуратури" російських окупантів у Луганську пролунав вибух.
Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві пабліки.
Ресурси бойовиків стверджують, що вибух стався у кабінеті колаборанта-"генпрокурора" Сергія Горенка.
РосЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху у власному кабінеті поранено "генпрокурора". Пізніше російський Телеграм-канал "112" повідомив, що той помер. Офіційно цю інформацію не підтверджено.
За видутими назовні склопакетами видно, що вибух стався зсередини.
Як писав УНІАН, цього ж дня вибухи пролунали у районі однієї з адмінбудівель окупованого Херсона, у якій росіяни і колаборанти розмістили свою "адміністрацію".
За попередніми даними, поранена "начальниця департаменту праці", її водій загинув на місці.
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.
Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.
На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.
На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.
Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.
З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 54 050 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.