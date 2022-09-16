Цього ж дня ракети вдарили по адмінбудівлі окупантів у Херсоні.

У будівлі так званої "генпрокуратури" російських окупантів у Луганську пролунав вибух.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві пабліки.

Ресурси бойовиків стверджують, що вибух стався у кабінеті колаборанта-"генпрокурора" Сергія Горенка.

Відео дня

РосЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху у власному кабінеті поранено "генпрокурора". Пізніше російський Телеграм-канал "112" повідомив, що той помер. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

За видутими назовні склопакетами видно, що вибух стався зсередини.

Як писав УНІАН, цього ж дня вибухи пролунали у районі однієї з адмінбудівель окупованого Херсона, у якій росіяни і колаборанти розмістили свою "адміністрацію".

За попередніми даними, поранена "начальниця департаменту праці", її водій загинув на місці.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.

Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.

На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.

З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 54 050 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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