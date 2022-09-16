Унаслідок удару поранення отримала "начальник департаменту праці", загинув її водій.

В окупованому Херсоні пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє Суспільне. Над адмінбудівлею в центрі міста піднявся густий дим.

Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, вибухи, імовірно, сталися поблизу будівлі захопленої росіянами ОДА - у районі апеляційного суду.

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Росія вже встигла звинуватити в ударі ЗСУ. Кремлівські пропагандисти оперативно опинилися на місці інциденту.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, своєю чергою, зазначив, що вибух міг статися у приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Стремоусова та гауляйтера Єлісєєва.

ОНОВЛЕНО 11:49 Російське РИА Новости повідомляє про точне влучання ракети у будівлю захопленої окупантами й колаборантами "адміністрації".

Унаслідок удару поранення отримала "начальник департаменту праці", загинув її водій.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.

Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.

На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.

З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 54 050 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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