В окупованому Херсоні пролунала серія потужних вибухів.
Про це повідомляє Суспільне. Над адмінбудівлею в центрі міста піднявся густий дим.
Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, вибухи, імовірно, сталися поблизу будівлі захопленої росіянами ОДА - у районі апеляційного суду.
Росія вже встигла звинуватити в ударі ЗСУ. Кремлівські пропагандисти оперативно опинилися на місці інциденту.
Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, своєю чергою, зазначив, що вибух міг статися у приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Стремоусова та гауляйтера Єлісєєва.
ОНОВЛЕНО 11:49 Російське РИА Новости повідомляє про точне влучання ракети у будівлю захопленої окупантами й колаборантами "адміністрації".
Унаслідок удару поранення отримала "начальник департаменту праці", загинув її водій.
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.
Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.
На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.
На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.
Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.
З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 54 050 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.