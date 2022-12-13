Для надання їм медичної допомоги залучається медперсонал з Росії.

У Мелітополі російські окупанти використовують приміщення дитячого санаторію у якості військового шпиталю, а в Луганську - корпус пологового будинку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

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"Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупантами переобладнано під військовий шпиталь. А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовується приміщення дитячого санаторію", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Росії.

Ситуація в Запорізькій області

У Запорізькій області триває знищення російських угруповань. 7 грудня Генштаб повідомив, що внаслідок вогневого ураження скупчення окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, їхні втрати становили близько 240 осіб пораненими.

10 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що у Мелітополі "підсмажилося" близько 200 російських окупантів.

А у Травневому поблизу Мелітополя і у Пологах у Запорізькій області зафіксовано "прильоти" на бази російських окупантів.

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