За минулий тиждень було знищено 20 військових угруповань окупантів, з початку цього тижня ліквідовано вже щонайменше 10.

Вже другий тиждень поспіль триває інтенсивне знищення російських угруповань на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Закінчується другий тиждень, коли розпочалося інтенсивне знищення рашистів на території тимчасово окупованої Запорізької області. Минулий тиждень було підбито проміжний результат про те, що найменше 20 рашистських угруповань було знищено на території тимчасово окупованої Запорізької області. Цей тиждень ще не закінчився, але вже близько 10 військових угруповань - військових баз, штабів було знищено на території Запорізької області", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

Міський голова Мелітополя зазначив, що через вогневе ураження українськими військами районів зосередження російських окупантів на території тимчасово окупованої Запорізької області загарбники намагаються переміщати свої бази по окупованій території регіону.

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"Сьогодні ми не можемо говорити про те, що хтось кудись втік з нашої території чи виходить з території. Йде їх міграція, вони навмисно переїжджають з села в село. Наприклад, декілька днів тому вони виїхали з берега нашого Молочного лиману і переїхали на узбережжя Азовського моря",- розповів Федоров.

Він акцентував, що російські загарбники зазнають величезних втрат в особовому складі. Пораненими російськими військовими зайняті всі лікарні навколо Мелітополя, а своїх загиблих російські окупанти намагаються спалити у моргах, щоб вони вважались зниклими безвісти.

"Що стосується втрат безпосередньо особового складу, то це сотні або, мабуть, тисячі, лише цьому тижні, я підкреслюю. Вони сьогодні локалізуються в трьох місцях. Перше – це в Токмаку є мобільний крематорій, в якому спалюють рашистів для того, щоб потім говорити, що вони пропали безвісти їхнім рідним та близьким. Друге, вони звозять (поранених - УНІАН) в лікарні, які розташовані навколо Мелітополя – це в Токмаку, Молочанську, Веселому, Василівці, Приазов’ї. І так само звозять в Мелітополь, тому що всі лікарні навколо вже завантажені повністю", підкреслив Федоров.

Він додав, що також загиблих російських військових ховають у братських могилах.

Знищення окупантів на Запоріжському напрямку

За даними Генштабу, 7 грудня, в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога становили близько 240 осіб пораненими. За минулий тиждень було знищено 20 військових угруповань окупантів, з початку цього - ліквідовано вже щонайменше 10 баз.

10 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що за попередніми підрахунками, у Мелітополі "підсмажилося" близько 200 російських окупантів.