У відомстві назвали причини, з яких російські пропагандисти розганяють фейки про українських військових.

Російська пропаганда розкручує тему наступу ЗСУ та масово запускає фейки про знищення українських військ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, що серед інших причин, таких як спроби деморалізації населення України та військових Сил оборони, ворог намагається надати підтримку власним солдатам.

"Демонстрації та ілюстрації начебто знищень авіацією, артилерією, протитанкистами та іншими має (на думку російських замполітів та пропагандистів) формувати впевненість та психологічну стійкість російських солдат", - пояснила Маляр.

Вона додала, що проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії, тому фото та відео з масовими залишеннями позицій вояками РФ вже масово гуляє в інфополі.

"СтратКом ЗСУ ще раз закликає бути уважними і не довіряти ворожій інформації", - закликала Маляр.

Російські фейки про ЗСУ

9 червня Ганна Маляр пояснила, чому кожна сторона збройного конфлікту прагне показати втрати ворога і засекречує свої під час активної фази бойових дій. Вона додала, що розповсюджуючи фейки на цю тему, російські окупанти прагнуть прорахувати спроможності і плани України

А щоб деморалізувати ЗСУ і українців у травні тривалий час російські пропагандисти поширювали дезінформацію нібито український Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний загинув, а потім - що його поранено.

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