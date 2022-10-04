Тактична ядерна зброя вимагає часу для підготовки до застосування, що буде помічено.

Президент Російської Федерації Володимир Путін почав новий виток ядерних погроз. Тактична ядерна зброя вимагає часу для підготовки до застосування.

Про це пише Bloomberg.

Відзначається, що російські ракети дальнього радіусу дії і бомбардувальники знаходяться в постійній бойовій готовності. Саме ці ракети можна застосувати в лічені хвилини, що гарантує, що вони не будуть знищені попереджувальним ударом.Водночас малопотужна тактична зброя закрита приблизно на більш ніж 10 складах по всій Росії, тому необхідний час, щоб доставити їх до пускових установок.

Відео дня

"При певному ступені готовності зброя вивозиться зі сховищ і переміщається в якесь інше місце, при необхідності на добу. Це буде виявлено за допомогою супутників або інших засобів", - розповів експерт з ядерної безпеки в Інституті ООН з досліджень в області роззброєння в Женеві Павло Подвиг.

На даний момент ніяких ознак подібної підготовки немає, а ядерні загрози залишаються лише словами. По мірі того, як російські сили неухильно втрачають позиції через контрнаступ ЗСУ, в тому числі і територію, яку президент РФ оголосив своєю, Кремль знову намагається посіяти страх погрозами подальшої ескалації та застосуванням зброї, яка не використовувалася у війні з 1945 рік.

Видання пише, що ці погрози – частина спроби Кремля залякати США та Європу, щоб вони перестали підтримувати Україну і змусили Київ сісти за стіл переговорів на умовах Москви. В то й час як жителі країн Європи готуються до важкої зими через енергетичну кризу, яку спровокувала Росія, припинивши поставки газу. На цьому тлі Путін намагається посилити розбрат в Європі за ціною, яку країни платять, підтримуючи Україну, щоб вплинути на громадську думку в ключових державах.

Рішення Путіна закликати 300 тисяч резервістів, щоб поповнити російську армію, і поспішна спроба анексії тимчасово окупованих територій України, за якою послідували звинувачення на адресу Заходу в "сатанізмі", всього лише останні спроби показати, що він буде йти до кінця.

Крім того, витоки на трубопроводах у Балтійському морі, які США назвали навмисним саботажем, посилили занепокоєння щодо вразливості енергетичної інфраструктури континенту. На цьому тлі союзники Києва продовжують постачати зброю, тому в Москві закликають Путіна посилити загрози.

Тактичний ядерний арсенал Росії перевершує за кількістю нестратегічні ядерні озброєння США.

У Росії налічується приблизно 1900 одиниць ядерної зброї малої дальності з часів "холодної війни", які все ще знаходяться на зберіганні, а також ракети і літаки для їх доставки. Хоча застосування ядерної боєголовки може бути недостатньо, щоб переламати ситуацію на полі бою, де фронт простягається більш ніж на 1200 кілометрів, Путін може спробувати налякати Україну і її союзників, щоб вони відступили. При цьому зазначено, що для демонстраційного удару, швидше за все, вибрали б військовий об'єкт в Україні.

Тактична зброя Росії відносно велика, її мінімальна потужність становить від 10 кілотонн, що дорівнює дві третини розміру 15-кілотонної атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

Тим не менш, боєголовка малої потужності, підірвана на відносно великих висотах, зменшить наслідки ядерного удару, допомагаючи звести втрати серед цивільного населення до мінімуму. Але це може піддати територію Росії радіоактивним опадам, не досягнувши мети залякати прихильників Києва та змусити їх відступити.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

На тлі втрат РФ у війні проти України, дефіциту живої сили, який Росія намагається компенсувати за рахунок мобілізації, і військової техніки, загрози ядерним ударом стали звучати частіше. Так, президент РФ Володимир Путін заявив, що"щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі погроз для територіальної цілісності Москва "використовує всі наявні засоби, це не блеф".

Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна і також не вважає, що це блеф.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу". Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також зазначав, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко попередив, що наступні місяць-півтора українці повинні бути готові до психологічних війн і постійних загроз ядерним ударом з боку РФ.

Країни Заходу відреагували на погрози РФ, пригрозивши країні серйозними наслідками у разі застосування ядерної зброї. А генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зазначає, що ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна не зупинять Альянс від підтримки України у звільненні її територій.

Вас також можуть зацікавити новини: