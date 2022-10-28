Президент США задався питанням, чому кремлівський диктатор продовжує говорити про ядерну зброю, якщо не збирається її використовувати.

Президент США Джо Байден відреагував на недавні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо ядерної зброї. Російський лідер стверджує, що не збирається її застосовувати. При цьому він постійно згадує про ядерну зброю.

Такими спостереження Байден поділився в коментарі порталу NewsNation.

"Я думаю, якщо він не має жодних намірів, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість застосувати тактичну ядерну зброю? Він був дуже небезпечний у своєму підході до цього. Але може все це завершити, пішовши з України", — заявив Байден.

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Нагадаємо, в рамках виступу в міжнародному дискусійному клубі "Валдай" Путін сказав: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає — ні політичного, ні військового". Кремлівський диктатор також заявив, що в Росії "ніколи не говорили про застосування ядерної зброї". Нібито всі погрози були відповіддю на слова західних діячів.

Заяви РФ про використання ядерної зброї: остання інформація

Ядерна риторика держави-агресора посилилася після оголошення "часткової" мобілізації в Росії 21 вересня. Тоді Путін заявив, що "роза вітрів може повернутися" у бік Заходу.

Після вибуху на Кримському мосту в Кремлі ухилилися від прямої відповіді на питання про застосування ядерної зброї.

Наприкінці вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься і на тимчасово окуповані території України, які РФ "включила до свого складу" за підсумками так званих "референдумів".

За словами експертів, ядерні загрози Росії поки не виходять за рамки слів. Реальна підготовка до атаки не спостерігається.

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