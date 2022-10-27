Зеленський переконаний, що якщо РФ вирішить застосувати ядерну зброю, вона це зробить.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація на полі бою не вплине на рішення Росії щодо застосування ядерної зброї проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Якщо Росія вирішила застосувати ядерну зброю, вона її застосує. Якщо вона не вирішила це зробити, а це залежить від тиску західного світу, вона його не застосує. Незалежно від того, що відбувається на полі бою", – зазначив Зеленський.

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За словами президента, іноді з'являється думка, що якщо Україна досягає успіху на полі бою, то після цього Росія може застосувати ядерну зброю.

"Логіка така, що нам тоді потрібно здатися, тому що вони, не дай Боже, будуть використовувати ядерну зброю. Ми не готові з такою логікою жити, якщо чесно", – резюмував Зеленський.

Ядерні погрози Росії

Росія продовжує ядерний шантаж, погрожуючи Україні та світові застосуванням ядерної зброї. В українській розвідці вважають, що сценарій використання ядерної зброї Російською Федерацією в Україні малоймовірний.

Раніше стало відомо, що міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що Росії "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Водночас президент США Джо Байден наголосив, що Росія зробить серйозну помилку, якщо застосує на території України тактичну ядерну зброю.

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