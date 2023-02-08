Там зазначили, що є велика кількість танків, які надаються для того, щоб відбити російський весняний наступ.

Обіцяні Німеччиною поставки танків Leopard допоможуть ЗСУ захиститися від прогнозованого нового наступу Росії.

Таке сподівання висловив німецький міністр економіки, віце-канцлер Роберт Габек, пише видання Tagesschau. "Є велика кількість танків, які надаються для того, щоб відбити російський весняний наступ", - сказав Габек.

Міністерство економіки вже схвалило поставку Україні до 178 танків Leopard 1A5. "Скільки бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт", - зазначив він.

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Відправка Україні німецьких танків

7 лютого Бундестаг дозволив реекспорт 187 бойових танків Leopard 1 для ЗСУ. Крім того, федеральний уряд Німеччини очікує на "швидке" постачання Україні бойових танків Leopard 2.

Проте, на думку експертів, танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, прийдуть в Україну запізно для оборони від весняного наступу РФ, оскільки Німеччина занадто довго вагалася з їх постачанням.

На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.

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