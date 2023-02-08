Обіцяні Німеччиною поставки танків Leopard допоможуть ЗСУ захиститися від прогнозованого нового наступу Росії.
Таке сподівання висловив німецький міністр економіки, віце-канцлер Роберт Габек, пише видання Tagesschau. "Є велика кількість танків, які надаються для того, щоб відбити російський весняний наступ", - сказав Габек.
Міністерство економіки вже схвалило поставку Україні до 178 танків Leopard 1A5. "Скільки бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт", - зазначив він.
Відправка Україні німецьких танків
7 лютого Бундестаг дозволив реекспорт 187 бойових танків Leopard 1 для ЗСУ. Крім того, федеральний уряд Німеччини очікує на "швидке" постачання Україні бойових танків Leopard 2.
Проте, на думку експертів, танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, прийдуть в Україну запізно для оборони від весняного наступу РФ, оскільки Німеччина занадто довго вагалася з їх постачанням.
На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.