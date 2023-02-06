В уряді ФРН зауважили, що німецькі зобов'язання щодо цього постачання залишаються чинними.

Федеральний уряд Німеччини очікує на "швидке" постачання Україні бойових танків Leopard 2.

Як пише Spiegel, заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер наголосив, що "німецькі зобов'язання залишаються чинними". Втім, він не зміг надати жодної інформації про деталі та зобов'язання інших урядів.

Танки Leopard для України

Як відомо, у січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що у першій хвилі передачі зброї від партнерів ЗСУ надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

4 лютого Канада відправила перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України. Загалом планується передача чотирьох таких танків. Він вже прибув у Польщу.

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