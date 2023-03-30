Віце-спікер Верховної Ради вирушила до Словаччини, щоб подякувати за допомогу Україні.

Словацькі винищувачі МіГ-29, які Україна отримала минулого тижня, вже захищають Харків. Про це заявила віце-спікер Верховної Ради України Олена Кондратюк, виступаючи в словацькому парламенті.

"Від імені всіх українців, чиї життя захищає авіація, я вам дуже вдячна", — заявила вона словацьким депутатам.

Також Кондратюк подякувала Словаччині і за решту допомоги, яку отримала Україна – гуманітарні вантажі, зброю, підтримку на міжнародному рівні.

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Окремо віце-спікер висловила подяку парламенту Словаччини за рішення визнати Росію терористичною державою і за резолюцію з вимогою повернути депортованих до Росії українських дітей.

Словацька допомога Україні

Словаччина стала першою країною, яка передала Україні самохідні системи ППО – зенітно-ракетний комплекс С-300. Це сталося на початку квітня минулого року, коли інші країни обмежувалися поставками піхотних озброєнь і боєприпасів.

Також Словаччина в числі перших передала Україні вертольоти - у червні минулого року. Крім п'яти машин сімейства "Мі" в той пакет допомоги також увійшли снаряди для "Градів".

Важливою частиною Словацької допомоги Україні стали поставки самохідних гаубиць Zuzana і БМП. Поставка 4 літаків МіГ-29, що відбулася минулого тижня, підтвердила, що невелика Словаччина виявилася одним з найбільш послідовних союзників України.

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