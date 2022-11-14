Хоч і російська армія покинула правий берег Херсонської області, у Кремлі все одно сприймають місто Херсон "своїм".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков неохоче висловився про візит Володимира Зеленського до Херсону.

Прес-секретар Путіна не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Зеленського у Херсон, але заявив, що обласний центр Херсонщини – "це територія Росії", інформує "РІА Новини".

Таким чином, хоч і російська армія покинула правий берег Херсонської області, у Кремлі все одно сприймають місто Херсон "своїм".

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Звільнення Херсона

ЗСУ 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

Перебуваючи в Херсоні, Зеленський заявив, що для нього важливо особисто відвідати це деокуповане місто, попри загрозу ударів ворога. Це єдиний облцентр України, який армія РФ змогла захопити та утримувати в окупації 255 діб.

Валерій Залужний прокоментував деокупацію Херсона, зауваживши, що військова операція зі звільнення міста тривала від початку вересня.

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