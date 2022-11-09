Схоже, що Москва змирилася із втратою Херсона.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва готова до діалогу з Києвом "з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент", інформує "РБК".

"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент", - сказала Захарова.

Цікаво, що одіозна дипломатка зробила дану заяву після початку контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, а також після повідомлень ЗМІ про ймовірну загибель гауляйтера Кирила Стремоусова.

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Переговори з Росією

Радник Байдена Джейк Салліван на початку листопада приїздив до Києва з метою підштовхнути українську владу до переговорів з росіянами. Проте політолог вважає, що Зеленський і Єрмак відхилили такі пропозиції.

Західна преса писала про нібито бажання Білого дому змусити Київ до переговорів. Водночас Байден заявив, що Україна - самостійний суб'єкт і жодне рішення не можна ухвалювати без згоди Києва.

Також була інформація, що переговори України та Росії можуть відновитися після звільнення Херсону. При чому в такому випадку Україна буде розмовляти з позиції сили. Михайло Подоляк дав коментар щодо таких чуток. "Після відходу армії РФ з території України можна почати переговорний процес", - сказав представник ОПУ.

Додамо, що Україна на законодавчому рівні відмовилася йти на переговори з Путіним.