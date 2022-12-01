За словами Лаврова, Росія буцімто не прагне домогтися переговорів, щоб "заморозити війну".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечує факт, що Кремль просив переговорів з Києвом. Водночас він зазначив, що Росія "готова слухати" іншу сторону.

"Ніколи ні про які переговори ми не просили, але завжди говорили, що, якщо хтось має інтерес до переговорного рішення, ми готові вислухати", - сказав Лавров для "РІА Новини".

Дипломат заявив, що йому "і смішно, і неприємно", коли Росію "звинувачують", що вона "постійно просить про якісь перемовини, щоб виграти час, щоб зібрати нові сили для ведення війни".

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За словами Лаврова, Росія буцімто не прагне домогтися переговорів, щоб "заморозити війну".

"Люди брешуть, брешуть відверто, що ми нібито просимо переговорів", - додав Лавров.

Нагадаємо, що раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова здивувала, коли заявила, що Росія готова до переговорів з "урахуванням ситуації на поточний момент". Ця заява була на тлі здачі Росією Херсона.

Переговори з Росією

Україна на законодавчому рівні відмовилася йти на переговори з Путіним.

Радник голови ОП Михайло Подоляк рішуче заявив, що Київ буде домовлятися з Кремлем лише на своїх умовах. Однією з таких умов Подоляк назвав повне виведення російських військ з території України.

Також були чутки про те, що нібито Білий дім просить Україну бути відкритою до переговорного процесу з країною-терористом.