Пєскова запитали, чому російський президент не сів за кермо вітчизняного автомобіля.

Прес-секретарю російського президента Володимира Путіна Дмитру Пєскову довелося виправдовувати диктатора за те, що він проїхав Кримським мостом, який зʼєднує РФ з анексованим півостровом, на Mercedes, а не на вітчизняному авто.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, Пєсков зазначив, що очільнику кремля довелося сісти за кермо Mercedes, тому що на місці була "така машина".

Так, у відповідь на запитання, чому було обрано Mercedes, а не вітчизняний автомобіль, як, наприклад, президентський Aurus, Пєсков почав виправдовуватися.

Відео дня

"Просто на місці була така машина. Щоб зайві не ганяти, на ній і поїхав", – заявив Пєсков.

Вибух на Кримському мосту

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. Частково обвалилися два прольоти. Національний антитерористичний комітет Росії стверджує, що залізничний потяг з паливом загорівся на переправі після того, як стався підрив вантажної машини.

Пізніше американська компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки Кримського мосту, який зазнав серйозних пошкоджень внаслідок вибухів. Росіяни намагалися полагодити пошкоджену конструкцію.

Британські розвідники вважають, що ремонт Кримського моста не зможуть закінчити в обіцяні терміни. Він навряд чи повноцінно почне працювати до вересня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: