Угруповання військ РФ, схоже, не отримує підкріплення, і українські війська, ймовірно, зможуть використати цю слабкість.

Аналітики Інституту вивчення війни сумніваються в здатності російського угруповання, яке перебуває біля річки Оскіл в Харківській області, перешкодити подальшому просуванню українських сил.

Про це йдеться в звіті ISW.

Самі рашистські блогери визначили Оскіл як нову лінію фронту. 13 вересня вони повідомляли, що ЗСУ перейшли річку вбрід у Боровій - приблизно за 30 км на північний схід від Ізюма і недалеко від адмінкордону Луганської області.

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Це, на думку аналітиків, вказує те, що українські сили продовжують локальні наземні атаки, щоб створити загрозу російським позиціям за річкою.

"Водночас російські війська навряд чи будуть достатньо сильні, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ уздовж всієї річки Оскіл, тому що вони, схоже, не отримують підкріплення, і українські війська, ймовірно, зможуть використовувати цю слабкість для відновлення контрнаступу через Оскол, якщо вони це вибрали", - йдеться у звіті.

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні, проте на початку вересня бойові дії активізувалися й у Харківській області.

З 6 вересня в результаті наступальної операції у Харківській області ЗСУ звільнили 3,8 тис.кв. км, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч населення. Проте реальна цифра звільнених територій у Харківській області майже вдвічі більша.

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