Підрозділи протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-24М), один вертоліт Мі-8 та безпілотник.

Українські військові вдарили по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів, а також по місцях зосередження живої сили і техніки ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

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Крім того, зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-24М), один вертоліт Мі-8 та безпілотник.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються", - додали у Генштабі.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

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