При цьому американський президент попередив, що попереду "довгий шлях" до перемоги.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна досягла значного прогресу у звільненні захоплених російськими окупантами територій. Водночас поки неясно, чи є це переломним моментом.

Про це пише Reuters.

"Очевидно, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що це буде довгий шлях", – заявив американський лідер. Відео дня

Водночас Байден досить стримано відповів на запитання, чи став контрнаступ України переломним моментом у цій війні. "На це питання немає відповіді. Важко сказати", – наголосив Байден.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

Вас також можуть зацікавити новини: