За минулу добу російські окупанти завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Зазначається, що противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій української армії на окремих напрямках.

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Ворог продовжує обстрілювати позиції українських підрозділів вздовж лінії зіткнення, намагається перегрупувати свої війська на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

"Противник не припинив ударів по помешканнях мирних громадян та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що за минулу добу російські окупанти завдали три ракетних, 33 авіаційних удари та 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка", - додали у Генштабі.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські військові вдарили по дев'яти пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів, а також по місцях зосередження живої сили і техніки ворога. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

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