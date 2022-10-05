Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів.

За минулу добу окупанти завдали 9 ракетних ударів по території України, від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів. Зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли.

Так на Сіверському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області.

На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог атакував в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь.

У Генштабі також повідомили, що на Краматорському напрямку окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр’ївка, а на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське.

Тим часом на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове.

Нові атаки РФ: що відомо про ситуацію на фронті

У ніч на 5 жовтня РФ атакувала Київщину дронами-камікадзе, у Білій Церкві сталася пожежа, є постраждалий. У місті спрацювали сили ППО, проте не обійшлося без "прильотів".

Окрім цього, російські окупанти двічі обстріляли прикордоння Сумщини. Було зафіксовано 25 "приходів" з САУ. На щастя, минулося без жертв та руйнувань.

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